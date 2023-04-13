البنتاغون.. تسريب الوثائق العسكرية السرية تم بشكل متعمد

كشف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى أن تسريب وثائق وكالة سرية إلى الإنترنت كان نتيجة أفعال متعمدة.

وقال المتحدث ان هذا التسريب كان عملا إجراميا متعمدا، كما ان الوكالة تقوم حاليا بتقييم مدى تسرب أوراق سرية إلى الشبكة والضرر المحتمل من هذه الإجراءات.

من جانب اخر، اعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا.

كما أكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبها به.

هذا وداهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به الأول في تسريب وثائق أمريكية متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

وتم اظهار لقطات مصورة، تواجد ناقلة جند مدرعة وعشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية اعتقال عنصر الحرس الوطني الجوي، البالغ من العمر 21 عاما، حيث داهم عملاء فيدراليون منزله بولاية ماساتشوستس.

هذا وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا بعد تسريب وثائق عبر الإنترنت تعرض بالتفاصيل وجهات نظر واشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا.

وتلمّح إلى أن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية عن حلفاء مقربين.

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