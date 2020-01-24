البنتاغون يدرس إعادة توزيع قواته بالعالم

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية، إعادة توزيع قواتها المنتشرة حول العالم، في إطار خطة لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الصين وروسيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن البنتاغون بصدد البدء في إعادة توزيع مرتقبة للقوات على مستوى العالم هذا العام، في إطار مساع لإعادة التركيز على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا.

وقال إسبر إنه لا يريد تحديد إطار زمني صارم لاستكمال ما أطلق عليه “مراجعة للسياسات الدفاعية” من المتوقع أن يسفر عنها إعادة توزيع القوات.

وأدلى إسبر بهذه التصريحات خلال زيارة لميامي، حيث بدأ مراجعة البعثات العسكرية في أمريكا اللاتينية ضمن تقييم عالمي شامل لإعادة نشر القوات، يأمل أن يتيح له توجيه المزيد من القوات إلى آسيا وإعادة قوات أخرى إلى الوطن.

ويقول العديد من الخبراء إن هذا المسعى جاء متأخرا في ظل التطور العسكري للصين على مدى العقدين الماضيين بينما كانت الولايات المتحدة تركز على عمليات مكافحة الإرهاب في العراق وأفغانستان وسوريا وغيرها.

وتثير جلسات مراجعة الانتشار في أفريقيا، المقرر عقدها اليوم الجمعة، توقعات داخل البنتاغون بخفض متواضع في غرب أفريقيا حيث يشعر كثير من المسؤولين الأمريكيين بقلق من القوة المتزايدة للمتشددين هناك، ولم يتخذ قرار بهذا الشأن بعد.