البنك الأوروبي: اقتراض منطقة اليورو قد يرتفع بـ 1.5 تريليون يورو بسبب كورونا

كشف، اليوم الجمعة، البنك المركزي الأوروبي أن فيروس كورونا ربما يرفع اقتراض منطقة اليورو بواقع 1.5 تريليون يورو.

وكشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن حكومات منطقة اليورو ربما تحتاج لاقتراض 1.5 تريليون يورو إضافي هذا العام كي تكون لدى اقتصاداتها الموارد الكافية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت لاجارد، نقلا عن وكالة “رويترز”، “يقدر البنك المركزي الأوروبي -في تصوره المتوسط لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثمانية بالمئة”.

وأكدت ذات المتحدثة “أن الاحتياجات التمويلية الحكومية الإضافية في منطقة اليورو هذا العام الناجمة عن الركود وأن التدابير المالية المطلوبة ربما تتجاوز عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو”.

وأضافت “سيضع هذا إصدار الدين الإضافي بسبب الجائحة في نطاق تريليون إلى 1.5 تريليون يورو في 2020 وحدها”.