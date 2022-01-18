البنك الخارجي يطلق شباكين جديدين للصيرفة الإسلامية بالعاصمة

أطلق بنك الجزائر الخارجي، شباكين جديدين مخصصين لتسويق منتوجات الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالتيه الواقعتين بشارع محمد بلوزداد “الجزائر الوسطى”. بالإضافة كذلك إلى بلدية الشراقة “الجزائر-غرب”.

وصرح المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش، خلال إشرافه على التدشين الرسمي لشباك الصيرفة الإسلامية لوكالة محمد بلوزداد، أنه يقترح في المجموع سبعة منتوجات إسلامية لفائدة الخواص ومنتوجين موجهين للمؤسسات. مؤكدا أن البنك يعتزم أيضا توسيع تدريجيا شبابيك الصيرفة الاسلامية لوكالاته الأخرى مع تنويع منتوجاته.

من جهته، أكد نفس المسؤول، أن البنك يعتزم خلال سنة 2022 فتح شبابيك تسوّق منتوجات الصيرفة الإسلامية عبر 44 وكالة. مضيفا أن هذا المسعى يندرج في إطار مواصلة نشاط الصيرفة الإسلامية الذي بادر به منذ نهاية ديسمبر المنصرم بنك الجزائر الخارجي على مستوى وكالته الموجودة بنهج “عميروش” في الجزائر العاصمة.

و يقترح بنك الجزائر الخارجي في إطار النشاط الجديد مجموعة من منتوجات الإدخار و المالية حسب مبادئ الشريعة. و تم التصديق عليها من طرف الهيئة الشرعية للبنك و الهيئة الشرعية للإفتاء لصناعة المالية الإسلامية.

كما تضم مجموعة هذه المنتوجات حساب الإستثمار الإسلامي غير المقيد بآجال بالنسبة للخواص والمؤسسات وحساب الإيداع الإسلامي بالنسبة للخواص و الحساب الجاري الإسلامي و حساب الإدخار الإسلامي و حساب الإيداع الخاص بالإستثمار غير المقيد بآجال إضافة إلى صيغة المرابحة الخاصة بالسيارات و الإستهلاك و العقار.

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