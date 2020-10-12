البنك الدولي: الحالة التي تسببت بها جائحة كورونا تعد “ركودا إقتصاديا”

كشف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أنه يمكن وصف الأزمة الإقتصادية الحالية التي تسبب بها تفشي وباء كورونا بالركود الإقتصادي.

وقال مالباس:”أخشى أن أقول بأننا سنشاهد فترة كساد إقتصادي، خاصة وأنه سنوات الثلاثينيات (1930) إستمرت 10 سنوات أو أكثر في بعض البلدان وآمل أن تكون أقصر هذه المرة بسبب تدابير الحكومات و إجراءات القطاع الخاص”.

وأضاف ذات المتحدث أنه يتوفر الكثير من المعلومات لمجموعات أكبر بكثير من الناس حول العالم ويتفاعل الملايين منهم.

خاصة في محاولة لفهم الأزمة واتخاذ الخطوات اللازمة لإستعادة الإقتصاد، وهذه أداة قوية لم تكن متاحة خلال فترة الكساد الكبير.

وأشار رئيس البنك الدولي، إلى أنه ليس لديه تقدير دقيق لموعد عودة الإقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة.