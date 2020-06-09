البنك الدولي يتوقع إنكماش الإقتصاد العالمي بـ 5.2 بالمائة

توقع البنك الدولي إنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة.

و ذكر البنك الدولي في تقرير له صدر أمس الإثنين، أن الانكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن أكبر مجموعة من اقتصاديات العالم تشهد منذ عام 1870 تراجعا في متوسط نصيب الفرد من الناتج.

كما توقع البن أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 7 في المائة في عام 2020 ، من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين.

واشار البنك ان اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة هذا العام.

وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.

كما اضاف أن متوسط نصيب الفرد من الدخل سينخفض بنسبة 3.6 في المائة.

واعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.

من جهتها كشفت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات أن “تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ”.

واضافت انه من “المرجح أن تُخلِّف الأزمة آثارا تستمر أمدا طويلا واهتمامنا حاليا هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية”.

وجعت الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعاف متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة.