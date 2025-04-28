البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة

أعلن اليوم الاثنين البنك الوطني الجزائري، عن زيادة رأسماله الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، ليصل إلى 300 ملياردينار وهذا من خلال ادراج أمواله الخاصة.

وأوضح البنك العمومي في بيانه أنه قام برفع رأسماله الاجتماعي لينتقل من 150

الى 300 مليار دج، أي بزيادة قدرها 100 بالمائة. وهذا في إطار “استراتيجية

البنك الرامية الى تعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني”.

وتمثل هذه الخطوة “تجسيدا للهدف المسطر ضمن استراتيجية نموه على المديين

المتوسط والطويل”، كما “تتيح له تعزيز قاعدته المالية، بل وأيضا بدعم المشاريع

الهيكيلة الكبرى للاقتصاد الوطني بشكل أفضل. فضلا عن احتياجات التمويل

للمؤسسات العمومية و الخاصة”. حسب المصدر ذاته الذي أكد “التزامه الثابت

والراسخ بمساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد”