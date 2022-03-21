البنك الوطني الجزائري يطلق البطاقة “البيبنكية” مسبقة الدفع

أعلن البنك الوطني الجزائري، عن قيامه بإطلاق البطاقة البيبنكية الجديدة والحصرية مسبقة الدفع.

وأوضح البنك الوطني، أن هذه البطاقة البيبنكية تمنح مجانا لزبائن البنك من الأفراد وأصحاب حسابات الشيكات أو حسابات التوفير. حيث يقدمونها بدورهم إلى أشخاص آخرين أو بالأحرى لمن يريدون.

كما تسمح لحامليها بإجراء معاملات السحب والدفع للأموال التي سبق تعبئتها لهذا الغرض. فيقوم الزبون المانح بتعبئة البطاقة مسبقة الدفع عن طريق التحويل من حساب الشيكات أو من حساب التوفير.

وكشف البنك العمومي، أنه يمكن لصاحب الحساب منح العديد من البطاقات البيبنكية مسبقة الدفع لأشخاص مختلفين فيما لا يمكنه منح أكثر من بطاقة واحدة لنفس الحامل.

وتسمح البطاقة البيبنكية مسبقة الدفع بإجراء العديد من العمليات المصرفية تشمل إجراء عمليات الدفع على مستوى نقاط البيع المزودة بأجهزة الدفع الالكتروني. وإجراء معاملات الدفع عبر الانترنت على مواقع تجار الواب المنخرطين في شبكة الدفع ما بين البنوك.

ويتعلق الامر أيضا بإجراء عمليات السحب النقدي على أجهزة الصرافات الالية المتصلة بشبكة الخدمات المصرفية الالكترونية ما بين البنوك وعلى الشبابيك الأتوماتيكية للبنك الوطني الجزائري إلى جانب الاطلاع على رصيد حساب الدفع المسبق وعلى آخر عشر عمليات مصرفية عبر الموزعات الاوتوماتيكية للأوراق والشبابيك الاوتوماتيكية للبنك الوطني الجزائري.

وأكد البنك الوطني الجزائري أنه يسعى من خلال تسويق هذا المنتوج الجديد إلى تنويع وإثراء باقة منتجاته والتأكيد على مكانته الريادية في السوق.

كما تندرج هذه الخطوة، في مسار ترجمة مساعي السلطات العمومية الهادفة إلى تعزيز وتحفيز إستعمال وسائل الدفع الإلكتروني وكذا تطوير هذه المنتجات التي تسرع وتيرة الشمول المالي وتحسن الخدمات البنكية الالكترونية.

وأمر البيان إلى أن كل المعلومات المتعلقة بالعروض الجديدة للبنك الوطني الجزائري متاحة على صفحات شبكة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية والموقع الالكتروني للبنك.