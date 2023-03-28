البنك الوطني: منح 13 ألف قرض بقيمة تناهز 1600 مليار دج في 2022

منح البنك الوطني الجزائري حوالي 13 ألف قرض لزبائنه خلال سنة 2022، بزيادة تناهز 14 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وبقيمة مالية قدرها حوالي 1600 مليار دج. أغلبها موجه لتمويل مشاريع إستثمارية.

وأظهرت بيانات البنك أن عدد ملفات القروض المالية المعالجة السنة الماضية بلغ 12590 ملفا. فيما بلغت قيمة القروض الممنوحة 2ر1589 مليار دج سنة 2022. وساهم البنك الذي تجاوز رقم أعماله السنة الماضية 160 مليار دج. في دعم عشرات المؤسسات الكبرى، الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مشاريعها الإستثمارية وتمويل دورات إستغلالها. وكذا دعم المشاريع المصغرة والأفراد، مع معالجة الملفات في مدة 30 يوم، فيما عالج طلبات قروض الأفراد في 15 يوم.

كما حلّ قطاع الصناعة التحويلية في مقدمة القطاعات التي استفادت من قروض البنك الوطني الجزائري سنة 2022، بقيمة إجمالية بـ 2ر590 مليار دج. متبوعا بكل من قطاع البناء بأكثر من 262 مليار دج و الصحة والنشاطات الاجتماعية بقرابة 244 مليار دج. و إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بحوالي 196 مليار دج والصناعة الإستخراجية بـ 5ر163 مليار دج.

مليون عملية في إطار التجارة إلكترونية

وتحقيقا للشمول المالي، واصل البنك رقمنة إجراءاته بما يسهل الولوج إلى المنتجات واستخدامها بما يتلاءم مع احتياجات زبائنه. حيث بلغت التحويلات المالية في إطار التجارة الإلكترونية السنة الماضية 958087 عملية.

أما من ناحية القيمة المالية لهذه العمليات، فقد بلغت 3.52 مليار دج، وذلك بفضل ارتفاع عدد التجار الإلكترونيين المتعاملين مع البنك. كما ارتفع عدد الفضاءات الرقمية للبنك الوطني الجزائري من 19 سنة 2021 إلى 31 في 2022،. في انتظار استحداث 5 فضاءات رقمية جديدة في 2023.

وبخصوص العمليات المنجزة عبر الموزعات والشبابيك الآلية، فقد بلغت السنة الماضية 5801339 عملية بقيمة مالية قاربت 90 مليار دج. بزيادة بحوالي 41 بالمئة.

إنجاز آخر ميّز سنة 2022 بالنسبة للبنك الوطني الجزائري، تمثل في تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية من خلال افتتاح 5 وكالات جديدة موجهة حصريا للتمويل الإسلامي. ليرتفع عدد الوكالات إلى 6. كما أطلق منتجات إسلامية جديدة ويستهدف إطلاق أخرى في 2023.كما ارتفع عدد شبابيك الصيرفة الإسلامية إلى 65 شباك.

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