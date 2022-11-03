البنك الوطني و “بدر” يعقدان إجتماعا مع الهيئة العربية للإستثمار

عقد البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر-بنك”، جلسة عمل مع الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي. لدراسة فرص التمويل في المجال فلاحي.

وتمحورت فعاليات هذه الجلسة حول مجالات تعاون عديدة منها دراسة فرص التمويل المشترك للمتعاملين الناشطين في قطاع الزراعة والانتاج النباتي والحيواني بالجزائر. بالإضافة كذلك إلى تبادل الخبرات في هذا المجال”.

ويأتي هذا الإجتماع تجسيدا للنظرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتعليماته المسداة في إطار تمويل ومرافقة مشاريع الفلاحة والصيد البحري الخلاقة للثروة .والقيمة المضافة من جانب والهادفة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الذاتي من جانب آخر.

يذكر أن الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي هي منظمة مالية عربية مستقلة. يساهم في رأسمالها 21 دولة عربية منها الجزائر. تستثمر حاليا في 53 مشروعا زراعيا موزعا على 12 دولة عربية. و تركز على إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية منها الحبوب، الألبان، السكر،و الأعلاف واللحوم.

وشارك في هذا الإجتماع إضافة إلى المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو. والمدير العام لبدر-بنك محند بوراي. ورئيس الهيئة العربية محمد بن عبيد المزروعي. بالإضافة كذلك إلى رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة. وكذا بحضور مجموعة من الإطارات السامية من جميع الأطراف الفاعلة.