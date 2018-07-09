«البوشي» يمنح 172 ألف أورو لشقيقه ليلة سقوطه!

الشقيق الثاني لـ «البوشي» يملك فيلات وسيارات فخمة ومحلات تجارية في أرقى الأحياء

«البوشي» كلّف شقيقه «ناصر» بمراقبة غرف تبريد اللحوم ببومرداس قبل القبض عليه!

المتهم مسبوق قضائيا يتاجر في اللحوم وشريك في الترقيات العقارية لشقيقه

كشف شقيق «كمال البوشي» المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين، المدعو «ناصر ش»، والمتابع هو الآخر بجناية تهريب والمتاجرة المخدرات والمتاجرة فيها وتبييض الأموال، بأن شقيقه المتهم الرئيسي في القضية قد منحه مبلغ 172 ألف أورو نقدا، قبل يوم واحد من إلقاء القبض عليه، كما أنه كلفه بمراقبة مستودعات التبريد الواقعة بالمكان المسمى بن عمار في ولاية بومرداس.

وحسب المعلومات التي تحوزها» النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالموضوع، فإن المتهم الثالث وهو شقيق «كمال البوشي» ويدعى «ن.ش» من مواليد 1965 بالأخضرية، وهو مسبوق قضائيا ويقطن شرقي الجزائر العاصمة، قد أنكر خلال الاستماع إليه لدى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد تعامله في المتاجرة بالمخدرات.

«أملك محلا واحدا للحوم وأنا شريك كمال في الترقية العقارية»

وقال المتهم في تصريحاته لقاضي التحقيق إنه يملك محلا واحدا لبيع اللحوم بمنطقة بيلكور في الجزائر العاصمة، وأن شقيقه «كمال» هو من يمونه باللحوم، وأنه يشتري منه بسعر السوق كما يبيعه لباقي الزبائن. وحسب تصريحات المتهم، فإن شقيقه «كمال» كان قد أمره، قبل القبض عليه، بمراقبة مستودعات وغرف تبريد اللحوم بالمنطقة المسماة بن عمار في ولاية بومرداس، كما أنه شريك شقيقه «كمال» وشقيقه الثاني «محمد» والمدعو «مسعود» في شركة خاصة بالترقية العقارية المسماة «سارل كا أم أم أن اموبيلي»، كما أنه شريك «كمال» في شركة «سارل فريقو مازافران»، وهي عبارة عن شركة تتضمن غرف ومستودعات لتبريد اللحوم بمنطقة زرالدة.

«شقيقي كمال سلّمني مبلغ 172 ألف اورو ليلة قبل القبض عليه»

وحسب مراجع «النهار»، فقد أكدد المتهم بأن شقيقه «كمال البوشي» قد سلمه مبلغا يقدر بـ172 ألف أورو نقدا، قبل يوم واحد، من إلقاء القبض عليهم، أين أمره بارجاعه لصاحبه المدعو «ز.ع» وهو أحد معارفه، مؤكدا بأن التعاملات مع شقيقه كمال كانت موثقة وقانونية، مؤكدا بأن هذا المبلغ قد تم العثور عليه في منزله قبل يوم واحد من إلقاء القبض عليه هو وأشقاؤه.