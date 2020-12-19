“البوليزاريو” تواصل القصف وتحوّل جحور قوات “المخزن” إلى رماد!

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، بيان، كشفت فيه عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن.
وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ37، هجماته المركّزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.
وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الجمعة، منطقة الشيظمية بقطاع المحبس.
أما بالنسبة لنهار اليوم، فقد استهدف القصف مواقع جنود الإحتلال المغربي في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.
واضاف ذات البيان، أن الجيش الصحراوي قصف منطقتي بنكارات بقطاع السمارة، ومنطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية.
كما مس القصف، منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد ثانية، وتخندقات جنود المخزن في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس وقطاع السمارة.
وختم ذات البيان أن هجومات “البوليزاريو”، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.
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