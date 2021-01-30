“البوليزاريو” تُصعّد من وتيرة الهجمات العسكرية وتدّك 12 موقعا لقوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية،اليوم السبت ،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ79، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأربعاء واليوم، جيش “المخزن” في 12 منطقة مختلفة.

فبخصوص عمليات أمس الجمعة، فلقد تم استهداف منقطتي أسويحات طارف حميدة و روس أسلوكية ولد أزبير بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف قوات الإحتلال المغربية في منطقة حفرة أشياف بقطاع البكاري.

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة حسب نفس البيان العسكري.

أما بالنسبة لهجمات اليوم السبت، فلقد تم قصف جنود “المخزن” في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

بالإضافة الى معاقله في منطقة أكليبات ولد بوبكير بقطاع تشلة ومنطقة أمكلي لبكر بقطاع آمكالا.

وبقطاع المحبس، حسب نفس البيان، فلقد دكّت نيران الجيش الصحراوي، منطقة روس أودي أذويهب ومنطقة أم لكطة.

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

وإستمر نفس البيان في سرد العمليات العسكرية الصحراوية، أين استهدفت قوات “المخزن” بمنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة.

ومنطقة روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية، بالإضافة الى منطقة أم أدكن بقطاع البكاري.

وختم البيان العسكري رقم 79، بأن نيران “البوليزاريو” مسّت أيضا قوات الإحتلال المغربي في منطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة مرتين متتاليتين.

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.