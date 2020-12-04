“البوليزاريو” يواصل شن غاراته على قوات “المخزن” لليوم الـ22 على التوالي

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ 22، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

أين تم قصف معاقل تمركز القوات المغربية، أمس واليوم الجمعة، على مناطق روس فدرة التمات بقطاع حوزة ومنطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية.