“البوليزاريو” يواصل قصفه العنيف على قوات “المخزن” لليوم الـ19 على التوالي

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ 19، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

واستهدفت الهجومات أمس الإثنين مناطق أنقاب العبد، طارف لَخْشَيْبي، بن زكه و شمال ديرت بقطاع حوزة، و منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية، ومنطقة تنوشاد بقطاع المحبس.

في حين استهدفت غارات الجيش الصحراوي اليوم، مواقع جنود الإحتلال في روس أوديات أشْدِيدَة بقطاع الفرسية.

ومنطقة أم أدگن بقطاع البگاري، و منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

وأضاف ذات البيان أن هجومات الجيش الصحراوي، قد كبّد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.