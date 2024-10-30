“البوندسليغا” تعلن التحاق فايزر بـ “الخضر”

أعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني “البوندسليغا”، اليوم الأربعاء، عن اختيار مدافع فيردر بريمن، ميتشل فايزر، رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

ونشر حساب “البوندسليغا” على موقع “فيسبوك” صورة لفايزر، وأرفقها بعبارة: “محارب جديد ينضم لكتيبة محاربي الصحراء”.

وواصل المصدر ذاته: “ميتشل فايزر لاعب فيردر بريمن يختار تمثيل منتخب الجزائر على الصعيد الدولي”.

وسيكون بذلك، فايزر، الذي تلقى رسميا دعوة للتواجد في تربص “الخضر” الخاص بشهر نوفمبر الداخل، ثاني لاعب مثّل منتخب شبان ألمانيا، سيحمل ألوان الجزائر، بعد ابراهيم مازة، الذي التحق بتشكيلة المحاربين، في تربص أكتوبر الجاري.