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البويرة: إخماد حريق الشاحنات الثلاث نهائيا

بقلم خالد شودار
البويرة: إخماد حريق الشاحنات الثلاث نهائيا
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تمكنت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 17سا و00دقيقة من إخماد حريق 3 شاحنات بالطريق السيّار شرق غرب اتجاه قسنطينة بلدية جباحية في البويرة.

وللإشارة، فقد تدخلت ذات المصالح على الساعة 15سا و08 دقيقة من أجل حريق 3 شاحنات ببلدية جباحية.

كما سخّرت ذات المصالح لهذه العملية كل من وحدة القطاع جباحية، مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية، الوحدة الثانوية القادرية و وحدة القطاع عمر تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة المقدم شرقي عبد القادر.

رابط دائم : https://nhar.tv/kTF5t
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