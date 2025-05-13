البويرة.. تسمم أم و 4 أطفال بالغاز

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء،حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن اسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية تدخلت من أجل حادث تسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

حيث خلّف الحادث تسمم 05 أشخاص ويتعلق الأمر بالأم و 04 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و 30 سنة. تم اسعافهم ونقلهم إلى المركز الصحي بالهاشمية.

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