البويرة: قتيلان وجريحان في حادث إنحراف سيارة

لقي شخصين حتفهما وجرح اثنين اخرين اليوم إثر حادث إنحراف سيارة وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بالبويرة.

وحسب مصالح الحامية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة 19سا و35د بالمكان المسمى الصوندا.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة ما خلف وفاة شخصين إعمارهما مابين 19 سنة و20 سنة وإصابة شخصين اخرين 19 و 26 سنة واحد منهما في حالة خطيرة

تم إسعاف الجرحى وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة. فيما تم تحويل جثتي الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

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