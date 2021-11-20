البويرة: قتيلان وجريح في حادث إصطدام بين سيارتين

خلف حادث مرور وقع في حدود الساعة لـ2 سا و16د، بولاية البويرة في وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر بين بلديتي آث منصور واحنيف.

الضحايا هم من جنس ذكر يبلغان من العمر48 و50 سنة. كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 28 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، كانوا جميعا على نفس السيارة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لمكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للجروح، ونقلته إلى مستشفى أمشدالة. كما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى من طرف إسعافات الوحدة الثانوية أمشدالة مدعمة بسيارة الاسعاف لوحدة احنيف.

إقرأ أيضا:

وذلك على الساعة 21.00 من مساء اليوم بالطريق الرابط بين ولقي 3 أشخاص مصرعهم، أمسية اليوم، اثر حادث مرور تمثل في تصادم بين حافلة لنقل المسافرين من نوع “هيقر” تعمل على خط باتنة _اليزي وسيارة سياحية.لاية تقرت وحاسي مسعود .

وخلف هذا الحادث أيضا 16 جريح كحصيلة أولية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حاسي مسعود لتلقي الرعاية الصحية وجثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث.

كما تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة بولاية خنشلة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة صباح اليوم الجمعة في حدود الساعة 00 سا و25د لأجل حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 80 طريق بابار بلدية انسيغة دائرة الحامة.

وأضاف البيان، أن الحادث تمثل في إصطدام سيارتين سياحيتين الاولى من نوع “هيونداي أكسنت، والثانية طويوطا ياريس. حيث خلف وفاة شخص من جنس ذكر عمره حوالي 58 سنة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها