“البياسجي” يفقد الأمل في تجديد عقد مبابي

كشفت شبكة “إي س بي أن” أن إدارة البياسجي رفعت الراية البيضاء بشأن الإحتفاظ بخدمات المهاجم كيليان مبابي في الفريق لموسم أخر.

كما نقلت اليوم الثلاثاء تغريدة الصحفي الفرنسي الشهير “جوليان لورينز” موضحة أن مبابي رفض كل عروض التجديد.

وقالت أنه من المتوقع أن يرسم مبابي خطوته المقبلة بالتوقيع لريال مدريد المهتم بخدماته بشكل أبرز.

كما أكد موقع “فوت ميركاتو” اليوم هو الاخر قرب انضمام كيليان إلى “الميرنغي”.

جدير بالذكر. ان مبابي قال في أخر تصريح له أنه سيكشف عن هوية فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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