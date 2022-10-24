البياسجي يُصدر بيانا رسميا ويرد على تسريب عقد مبابي

ردت إدارة باريس سان جيرمان، على تسريب عقد النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، من طرف صحيفة “لوباريزيان”.

حيث نشرت اليوم بيانا رسميا جاء فيه:”عقب المقال المثير الذي نشر أمس عن النادي وأحد لاعبيه، ننفي هذه القصة والتفاصيل المزعومة”.

“ينفي النادي هذه القصة لأنها جاءت قبل ساعات قليلة من مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، النادي لن ينساق لإبداء المزيد من التعليقات”.

كما ختم البيان:”الجميع في النادي يركز بإيجابية على مباراة دوري الأبطال المقبلة التي ستقام غدا”.