البيام.. انطلاق الإمتحانات التجريبية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” التجريبية، عبر مختلف ولايات التراب الوطني.

وأصدر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أمس الاثنين، بطاقة فنية خاصة بالامتحانات المدرسية النهائية دورة 2021.

وحسب ما جاء في البطاقة، فإن عدد المترشحين لإجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، قد بلغ 641187 مترشحا موزعين كالآتي:

625223 مترشحا متمدرسا منهم 292767 ذكور و332456 إناث و15964 مترشحا حرا منهم 11100 ذكور .

و4864 إناث يجتازون هذا الامتحان من 15 إلى 17 جوان 2021 لمدة ثلاثة أيام، موزعين على 2585 مركزا للإجراء على مستوى التراب الوطني.

وستغلف أوراق إجاباتهم على مستوى 18 مركزا للتجميع، لتوزع بعدها على 70 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين.