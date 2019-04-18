البيرو تعلن الحداد بعد انتحار رئيسها السابق عند محاولة اعتقاله

شرعت حكومة البيرو، اليوم الخميس، في حدادها العام ، المقرر لمدة 3 أيام، حزنا على فقدان رئيسها الأسبق، آلان غارسيا.

وهذا بعد انتحاره، صباح أمس الأربعاء، حيث أطلق النار على رأسه، أثناء محاولة الشرطة القبض عليه على خلفية قضايا فساد، حسب صحيفة“Peruano”.

ونشر رئيس البيرو الحالي، مارتين بيسكارا، تغريدة على تويتر، أنه أصيب بالهلع لوفاة غارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

وترأس غارسيا البلاد لفترتين، من عام 1985 إلى 1990، ثم من 2006 إلى 2011.

حيث يعد الرئيس الرابع والأربعون والسابع والأربعون للبيرو.