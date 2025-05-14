البيض.. إنقاذ 6 أشخاص كانوا عالقين جراء سيول الأمطار

تمكنت مصالح الحماية بولاية البيض، مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ 3 أشخاص كانو على متن شاحنة عالقة بواد منطقة حاسي لبيض، بالطريق الوطني رقم 47. إضافة إلى إنقاذ 3 أشخاص آخرين كانو على متن شاحنة عالقة بواد قرية الخضر بلدية المحرة. بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة المتساقطة بالولاية.

فيما قامت المصالح ذاتها بالمساعدة في إخراج 15 تلميذاً بحي 440 ابتدائية محاند عامر حمزة، بلدية البيض.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية بالبيض انحراف سيارة بالطريق رقم 47 بمنطقة لقرمي.

وصعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 47 بين بلديتي البيض وعين العرك، بسبب ️ارتفاع منسوب مياه الأودية. إضافة الى صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 107، بلدية بريزينة بمنطقة ضاية النواصر. مع ️ارتفاع منسوب مياه وصعوبة في السير بلدية الغاسول بمنطقة واد الحيمر.

وقامت المصالح ذاتها بامتصاص مياه الأمطار بعدة منازل بأحياء بلدية البيض.