البيض: توقيف 10 أشخاص متورطين في قضية ترويج المخذرات والأقراص المهلوسة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض 10 أشخاص من بينهم إمرأة متورطين في قضية ترويج المخذرات والأقراص المهلوسة.

العملية مكنت من حجز توقيف مركبتين ودراجة نارية مستعملة في عملية النقل.

وحسب ذات المصالح القضية تعود إلى بداية الأسبوع أين وردت معلومات تفيد بوجود أشخاص تقومون بترويج المخذرات والأقراص المهلوسة.

وإستغلالا لتلك المعلومات تم توقيف شخصين ولدى تفتيشهم تم العثور بحوزتهم على كمية من المخدرات.

وعقب تفتيش منزل أحد المتورطين بعد إذن من وكيل الجمهورية تم العثور على كمية أخرى من المخذرات والأقراص المهلوسة

ليتم تمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة حيث أصفرت العملية أيضا على ححز كمية أخرى.

لتصل كمية المحجوزات في هذه القضية إلى 700غرام من الكيف المعالج و600 قرص مهلوس وتوقيف 10 أشخاص متورطين في القضية.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض أين أصدر في حقهم أمر إيداع