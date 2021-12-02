البيض: توقيف 5 أشخاص و حجز أوراق نقدية مزوّرة
حجزت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض سبعة أوراق مزورة من فئة 2000 دج من العملة الوطنية مع توقيف خمسة أشخاص بعد توقيف مركبة سياحية و على متنها أربعة أشخاص.
وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على الأوراق النقدية المزورة و مبلغ مالي قدره 14000 دج حسب بيان لذات المصالح.
وأضاف ذات البيان أنه وبعد فتح تحقيق في القضية تم توقيف الفاعل الرئيسي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية و جنح تزوير.
وتقليد و تزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني، أين تم حبس إثنين منهم والرقابة القضائية للآخرين.
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كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية البيض من تفكيك جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص، بتهمة السرقة مع توفر ظروف التشديد وحيازة و إخفاء أشياء مسروقة
وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية المعالجة من قبل مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية البيض تعود ليوم أمس، بعد تلقي المصلحة لشكوى من أحد الضحايا تفيد بسرقة أسلاك كهربائية من داخل مسكنه.
وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الأمن ترصدت المتورطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة. وقد تم توقيفهم في حالة تلبس بداخل أحد المساكن بصدد تنفيذ عملية السرقة. حيث تم توجيههم إلى مقر الأمن الحضري الثاني و فتح تحقيق في القضية.
كما تم بالتنسيق مع النيابة تفتيش مسكن أحد المتورطين، أين تم العثور على أسلاك كهربائية وأسلاك الهاتف وعدادات الماء. وبطاريات خاصة بالشاحنات، بوزن حوالي ثلاثة قناطير من مادة النحاس والرصاص.
بعد استكمال الإجراءات تم تقديم المتورطين الثلاثة أمام نيابة البيض، حسب إجراءات المثول الفوري تم إيداع إثنين منهم الحبس.
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