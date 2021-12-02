البيض: توقيف 5 أشخاص و حجز أوراق نقدية مزوّرة

حجزت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض سبعة أوراق مزورة من فئة 2000 دج من العملة الوطنية مع توقيف خمسة أشخاص بعد توقيف مركبة سياحية و على متنها أربعة أشخاص.

وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على الأوراق النقدية المزورة و مبلغ مالي قدره 14000 دج حسب بيان لذات المصالح.

وأضاف ذات البيان أنه وبعد فتح تحقيق في القضية تم توقيف الفاعل الرئيسي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية و جنح تزوير.

وتقليد و تزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني، أين تم حبس إثنين منهم والرقابة القضائية للآخرين.

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