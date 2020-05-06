التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث يوم 13 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في 13 رمضان سنة 250 هـ وفي خلافة المستعين بالله العباسي وثب أهل حمص على الوالي العباسي، فأرسل إليهم المستعين العباسي جيشاً يقوده موسى بن بغا الكبير.

وفي 13 رمضان سنة 255 هـ قام أهل بغداد والجنود فيها بحركة عصيان على السلطة العباسية، وفتحوا سجن بغداد، وأطلقوا سراح من فيه، ووثب الجنود على القادة، وكانت فتنة هائلة أسهب المؤرخ الطبري في شرح وقائعها .

وفي 13 رمضان سنة 816 هـ بعد أن هزم السلطان المملوكي المؤيد شيخ غريمه الأمير نوروز أصدر السلطان تعديلات في المناصب ليؤكد سلطانه، فعيّن الأمير قاتباي والياً على الشام عوضاً عن غريمه الأمير نوروز.

وفي 13 رمضان سنة 875 هـ وقت الفجر وصل القاهرة الأمير أزبك قائد الجيش المملوكي في عهد السلطان قايتباي قادماً من البحيرة وهو في موكب هائل تتقدمه الموسيقى والأنوار، وصعد للقلعة في الصباح، وكان الأمير أزبك في البحيرة يحارب الثوار من الأعراب .