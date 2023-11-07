“التايكواندو” الجزائري يحصد 11 ميدالية في 3 مشاركات دولية

تمكّن مصارعو “التايكواندو” الجزائريين من حصد 11 ميدالية متنوعة، خلال 3 مشاركات دولية، جرت في ظرف شهر واحد فقط.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لـ”التايكواندو” اليوم الثلاثاء، حصاد ميداليات العناصر الوطنية، في المشاركات الدولية ما بين الـ 5 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2023.

وكانت البداية، بالبطولة العربية للأندية بمصر، أين تم حصد 5 ميداليات، بواقع ذهبية واحدة وأربع فضيات.

وهي نفس الحصيلة التي حصدتها المشاركة الجزائرية في الدورة الدولية المفتوحة المصنفة G1 بدولة قطر، بذهبية و4 فضيات أيضا.

بينما كان الختام بميدالية برونزية، في البطولة الإفريقية بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان المصنفة G4 التي اختتمت أمس الاثنين.

وأشادت الاتحادية بالنتائج المحققة في المنافسات الدولية، مبرزة بأنها تؤكد عودة التايكواندو الجزائري إلى منصات التتويج.