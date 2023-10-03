التجربة الرقمية المبتكرة لـ”Ooredoo” تصل إلى مدينة بجاية

قامت Ooredoo، بالتدشين الرسمي لمحلها الذكي بولاية بجاية، حيث جرت مراسيم التدشين لهذا الفضاءالجديد، بحضور حكيم اورزقي مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية بجاية. مُمثلو السلطات المحلية،المدير العام لـ Ooredoo الجزائر. روني طعمه، وكذا الإطارات المسيرة للمؤسسة.

يمنح المحل الجديد لـ Ooredoo، المتواجد في قلب مدينة بجاية بشارع”أعمريو”. للزبائن من الخواص والمؤسسات تجربة رقمية فريدة بفضل مفهوم يجمع بين الراحة، المرونة. التوجيه والإبداع.

وبمناسبة هذا الافتتاح، صرح المدير العام لـ “أوريدو” روني طعمه: “نحن سعداء وفخورون بالإعلان عن الافتتاح الرسمي. لأول محل ذكي في مدينة بجاية. هذا الفضاء الجديد هو تجسيد لإرادتنا في التقرب أكثر من زبائننا. من خلال منحهم تجربة هاتف نقال. مبتكرة لا مثيل لها ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.”

وأضاف: “سيستفيد زبائننا، ابتداء من الاستقبال وإلى غاية التكفل التام بطلباتهم وبصفة سريعة. من خدمات عالية الجودة واستشارة مُحكمة. ستسمح محلاتنا الذكية لزبائن Ooredoo الاستفادة من ريادتنا الرقمية في مختلف مناطق البلاد.”

بفضل تصميمه العصري والمهيأ 100٪ في الجزائر. يتيح محل “أوريدو” الذكي للزبون سهولة ومرونة وحرية في التنقل داخله، وفقا لاحتياجاته واهتماماته.

للتذكير، قامت “أوريدو” بافتتاح عدة محلات رقمية عبر مختلف مناطق الوطن، على غرار ولايات وهرانوتلمسان لمنطقة الغرب الجزائري، قسنطينة، سطيف. برج بوعريريج وعنابة لمنطقة الشرق والجزائر العاصمة، تيزي وزو،تيبازة، بومرداس، البليدة، البويرة، وعين الدفلى لمنطقة الوسط، غرداية والاغواط لمنطقة الجنوب.