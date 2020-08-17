التحاق الأساتذة بالمؤسسات التربوية بداية من الأحد المقبل

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربة الموزعين عبر التراب الوطني أمرتهم بضرورة التحاق الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث بالمؤسسات التربوية بداية من الأحد القادم من أجل إمضاء المحاضر الخاصة بالدخول المدرسي.

إضافة إلى استكمال اعمال السنة الدراسية الماضية وتحضير السنة الدراسة المقبلة خاصة ما تعلق بالجدول الزمني الخاص بالتدريس ودراسة كيفية إدماج دروس الفصل الثالث من العام الماضي في الفصل الأول من السنة الدراسية الجديدة .

كما ذكرت وزارة التربية ان عمال الإدارة بجميع المؤسسات التربوية ملزمون على الالتحاق بالمؤسسات التربية يوم الاربعاء القادم ” بعد غد ” المصادف ل 19 من شهر اوت الجاري .

للتذكير فإن الدخول المدرسي مقرر يوم 4 اكتوبر القادم