التحضير للحركة التنقلية السنوية واستئناف عمل اللجان المتنقلة.. هذه أوامر بلعابد

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بتحضير استئناف عمل اللجان المتنقلة التابعة للمفتشية العامة للقطاع. وهذا بهدف المرافقة والتكوين والمساهمة في معالجة الوضعيات العالقة إن وجدت.

كما وجه وزير التربية الوطنية، تعليمة مستعجلة، من أجل التحضير للحركة التنقلية السنوية مبكرا. وأيضا التحضير للاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2973 المصادف لـ12 جانفي الذي تم ترسيمه يوما وطنيا.

في حين، حثّ بلعابد، الجميع على التحضير الجيّد لعملية التكوين والمرافقة التي سيشرع فيها قريبا على المستوى الجهوي والولائي. في إطار الاستعداد لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

وجاءت تعليمات وزير التربية، خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية. حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

وكانت وزارة التربية قد كشفت عن شروط الحركة التنقلية السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية بتخصيص 5 عناصر أساسية. كالمؤهلات والشهادات، الكفاءة المهنية، الوضعية العائلية، العلاوات والإيجازات والعقوبات. حيث تم تحديد كل مؤهل نقاطا تمكن الموظف من المشاركة في الحركة.

كما أدرجت وزارة التربية النتائج المدرسية للموظفين بالمؤسسات التي يعملون بها. وحسب التعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها. وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديري التربية لإخطار مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمة الثلاثة من أجل ملء استمارة.

تتعلق بمقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية بتخصيص 5 عناصر أساسية كالمؤهلات والشهادات.