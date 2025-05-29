التحضير لمشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية احتياجات مركب توسيالي

يحضر مجمع سوناطراك، بالتعاون مع مجمع سونلغاز والشركة الامريكية للطاقات المتجددة هيكاتي، لمشروع مدمج لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب بمركب توسيالي.

وتم بحث هذا المشروع يوم الأربعاء خلال لقاء جرى بمقر المديرية العامة لسوناطراك. جمع كلا من الرئيس المدير العام للمجمع, رشيد حشيشي. الرئيس المدير العام لهيكاتي, ديفيد ويلهلم. وعضو مجلس إدارة توسيالي الجزائر.ألب توبتشوغلو، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

ويأتي بحث هذا المشروع “الطموح” استنادا إلى نتائج الدراسات والأعمال المنجزة في إطار بروتوكولات التفاهم المبرمة. في 2024 بين سوناطراك وكل من شركتي هيكاتي وتوسيالي.

ويهدف بروتوكول التفاهم الموقع مع هيكاتي بتاريخ 29 أفريل 2024 إلى إجراء دراسة جدوى لمشروع إنتاج للطاقة المتجددة في الجزائر. في حين أن بروتوكول التفاهم الموقع مع توسيالي بتاريخ 24 جوان 2024 يتعلق بإجراء دراسة جدوى لإنتاج الهيدروجين في الجزائر انطلاقا من الطاقات المتجددة. لإنتاج “الصلب الأخضر” بالمركب التابع للشركة.

وأوضح مجمع سوناطراك في بيانه أنه من المنتظر توقيع بروتوكول تفاهم جديد مع سونلغاز وهيكاتي وتوسيالي. بما يمكن من إنجاز هذا المشروع المدمج على مرحلتين.