التحقيقات تفضح غالتييه.. تعامل بعنصرية مع لاعبيه الجزائريين في نيس

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن مستجدات جديدة بشأن قضية إتهام المدرب السابق لنيس كريستوفر غالتييه بالعنصرية، تجاه لاعبيه المسلمين في نادي نيس.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقريرها أمس الإثنين عبر موقعها الرسمي، فقد كشف طاقم إدارة و لاعب نادي نيس للمحققين أن المدرب غالتييه كان يتعامل معهم بعنصرية.

حيث إعترف المدير الرياضي السابق لنيس، جوليان فورنييه، أن غالتييه ندم على وجود لاعبين سود ومسلمين ضمن تعداد فريقه.

كما كشف مساعد المدرب فيريدريك جيوريا، أن المدرب غالتييه قال له بعد تعاقد نيس مع اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي في جانفي 2022:””مسلم آخر، لا أريده كفى لدينا الكثير منهم”.

وأضاف فريديريك جيوريا، في تصريحاته للمحققين، أن كريستوف جالتييه وصف لاعبا المنتخب الوطني يوسف عطال وهشام بوداوي بـ”الرجال القذرين”.

وأكدت “ليكيب” في تقريرها، أن سبب مشاكل المدرب غالتييه مع لاعبيه المسلمين في نيس هي صومهم رمضان.

كما وصف غالتييه لاعب أسود البشرة بعبارات عنصرية وشبهه بالقرد بالقول عنه عبارة “كينغ كونغ”

وفي مارس 2022 حدد مدرب الدحيل القطري الحالي، قائمة اللاعبين اللذين خطط للتخلص منهم لما كان يشرف على العارضة الفنية لنيس وكان على رأس القائمة عطال، بوداوي و توديبو.

ثم اقترح مساعده جوليان فورنييه أن يقوم بالاستقدام لاعب تركي، لكن غالتييه قال له:” “جوليان، أنت مازلت لا تفهم، لا أريد المزيد من السود أو العرب”.

ومن جانبه كشف جان كلير توديبو، مدافع نيس، للمحققين أنه تعرض لضغوط من أجل الإفطار في رمضان. حتى أن غالتييه وصفه بـ”السلفي” و”المتطرف”.

للإشارة، سبق وأن قامت شرطة نيس الفرنسية، توقيف المدرب غالتييه للتحقيق معه بشأن إتهامات بالعنصرية، بعد تسريب تصريحات عنصرية للمعني.