وضع مدرب البياسجي غالتييه رفقة إبنه رهن الحبس الإحتياطي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، صبيحة اليوم الجمعة، عن وضع مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوفر غالتييه رفقة إبنه جون فلاوفيتش رهن الحبس الإحتياطي.

وحسب مانقله موقع “RMC SPORTS“، فإن سبب وضع المدرب غالتييه رفقة إبنه، رهن الحبس الإحتياطي في مدينة نيس، وذلك في إطار التحقيق في إتهامات عنصرية بحق الطرفين.

وأوضح المصدر، أنه تم الاستماع للمعنيان بالأمر، صبيحة اليوم على الساعة 8:45 صباحًا من قبل الشرطة القضائية في نيس، للتحقيق في شبهة التمييز على أساس العرق و الانتماءات الدينية.

يجدر الإشارة، تعود تفاصيل القضية لشهر أفريل الماضي، عندما تم تسريب تصريحات عنصرية للمدرب غالتييه لما كان يشرف على العارضة الفنية لفريق نيس.