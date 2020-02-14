التحقيق ما يزال مستمرا مع أنيس رحماني

قال موفد النهار أونلاين إلى مبنى محكمة بئر مراد رايس، أين يجري التحقيق مع المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني، إن هذا الأخير ما يزال يخضع للتحقيق.

وأوضح موفد “النهار أونلاين” أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد قد انتهى منذ وقت ليس ببعيد من سماع أقوال أنيس رحماني والتحقيق معه.

وشدد المصدر على أن مدير عام مجمع النهار لم يمثل حتى الساعة الواحدة صباحا أمام قاضي التحقيق، ما يعني أن إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة إلى حد الساعة.

وكانت قنوات إعلامية قد نشرت منذ أكثر من ساعتين، أخبارا مفادها أن قرار إيداع أنيس رحماني الحبس المؤقت قد صدر.

ويبدو واضحا من خلال تلك المزاعم الكاذبة والمغلوطة وجود محاولات خبيثة للتأثير على مسار التحقيق بنشر أخبار مضللة.