التحقيق مع مدير العصرنة السابق بوزارة العدل في قضية السوار الالكتروني

مثل صبيحة اليوم عكا عبد الحكيم المدير السابق لعصرنة العدالة امام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد.

حيث تم الاستماع والتحقيق معه في الموضوع رفقة سليم لعذراوي المدير العام السابق للمالية و الوسائل سابقا بوزارة العدل الذي تم جلبه من سجن الحراش.

وم التحقيق مع المتهمين في قضية الفساد المتابع بها وزير العدل السابق التي تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص السوار الالكتروني الذي كبد هذا الاخير الخزينة العمومية اموالا طائلة.

و بعد استكمال التحقيق معه تم ارجاعه الى سجن القليعة برفقة عناصر الدرك الوطني.