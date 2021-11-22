التحويلات المالية نحو الجزائر تتجاوز 1.8 مليار دولار في 2021

يُنتظر أن تتجاوز قيمة التحويلات المالية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج نحو الجزائر 1.8 مليار دولار في 2021.

ونقلت “وأج” تقرير أصدره البنك الدولي “موجز الهجرة والتنمية”، حيث جاء فيه أن التحويلات المالية نحو الجزائر ستمثل 1.1 بالمائة من ناتجها المحلي الخام، حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2021.

كما ينتظر أن ترتفع التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3 بالمائة لتصل إلى 589 مليار دولار السنة الجارية. ويأتي ذلك بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات المالية التي لم تتجاوز 1.7 بالمائة سنة 2020. على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا.

ووفقا للتقرير، فإنه من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل “باستثناء الصين” مجموع الإستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية.

ويشير التقرير إلى أن العوامل التي تساهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة. مدعوما بالتعافي الإقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف.

ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات المالية في العالم، ظلت تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية مرتفعة للغاية. حيث بلغت في المتوسط 6.4 بالمائة من مبلغ التحويلات في الربع الأول من عام 2021. وتزيد هذه النسبة عن ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وهي 3 بالمائة.

وتعد تكلفة التحويلات وإرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء “8 بالمائة” الأعلى على مستوى العالم. في حين كانت تكلفة الإرسال في جنوب آسيا “4.6 بالمائة” الأدنى.

وتكشف البيانات ارتفاع التكاليف في العادة عند إرسال التحويلات عبر البنوك مقارنة بالقنوات الرقمية من خلال شركات تحويل الأموال التي تقدم خدمات إرسال واستلام الأموال نقداً.

وأشار البنك، أنه من المتوقع أن تواصل التحويلات المالية نموها بنسبة 2.6 بالمائة سنة 2022 تماشيا مع تنبؤات الإقتصاد الكلي على الصعيد العالمي.

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