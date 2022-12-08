التدريس بالانجليزية في الجامعات.. جديد التكوين الحضوري للأساتذة

تم وضع كافة التدابير العملياتية الخاصة بالتكوين الحضوري للأساتذة في اللغة الإنجليزية. تحضيرا للتدريس بهذه اللغة عبر كل مؤسسات التعليم العالي خلال الموسم الجامعي المقبل.

وتحضيرا للموسم الجامعي المقبل للشروع بالتدريس باللغة الانجليزية عبر كل المؤسسات، تم إرسال مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات. من أجل الاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي ودعوتهم إلى “ضرورة مواصلة العمل لإنجاح هذا المسعى”. خصوصا “من خلال التكوين الحضوري للأساتذة في اللغة الإنجليزية، على مستوى مراكز التعليم المكثف للغات”.

كما شدّدت الوزارة، على “ضرورة إيداع المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتدابير العملياتية المتخذة من طرف كل مؤسسة لتعليم اللغة الانجليزية”. مع “حصر المواد التي سيشرع في تدريسها بها وتحديد الرزنامة الخاصة بذلك”.

وتأتي هذه التدابير-يضيف البيان- مواصلة للجهود الحثيثة لحشد كل الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لإنجاز هذه العملية. تطبيقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري المندرجة في إطار تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين العاليين.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجهت مراسلة مستعجلة إلى مديري الندوات الجهوية. أمرتهم من خلالها بالشروع في تكوين الاساتذة في اللغة الإنجليزية تحضيرا للموسم الجامعي 2023/2024.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها. فانه بداية من السنة الجامعية القادمة سيتم فتح تكوينات ومواد باللغة الانجليزية. كما دعت الوزارة ؛مديري المؤسسات الجامعية على السهر التطبيق هذه التعليمة وتعميم اللغة الإنجليزية.

واشترطت الوزارة حصول الاستاذ على مستوى يوافق درجةB2 أو C1 على الأقل. وكان المدير العام للتكوين والتعليم العاليين بوعلام سعيداني قد صرح سابقا عن اعتماد اللغة الانجليزية في التدريس. على مستوى المدرستين الوطنيين الرياضيات والذكاء الاصطناعي.