التدقيق في لقاح “أسترازينيكا” بعد وقف توزيعه في بعض الدول

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التدقيق في لقاح “أسترازينيكا” بعد وقف توزيعه في بعض الدول
بقلم أسماء.ع

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن لجنة الخبراء الاستشارية تدرس حاليا لقاح “أسترازينيكا” بعد وقف توزيعه من بعض البلدان.

وأشارت مارجريت هاريس، إلى أنه “لا يوجد سبب لعدم استخدام أسترازينيكا للسيطرة على تفشي الفيروس”.

واعتبرت هاريس، لقاح “أسترازينيكا”، ممتازا، مبينة أنه “لا توجد علاقة سببية بينه وبين أنباء عن تعرض بعض متلقيه لتجلط بالدم”.

وأضافت المتحدثة، أن لجنة من خبراء اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بمزيد التدقيق في تركيبة هذا اللقاح.

وقالت مارجريت هاريس، إن نتائج هذه الدراسة لن تتأخر في الظهور كثيرا.

للإشارة، أوقفت بلغاريا مؤقتا، التطعيم باستخدام لقاح “أسترازينيكا” إلى حين اصدار الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية بيانها.

وانضمت بلغاريا إلى الدنمارك والنرويج وأيسلندا التي أوقفت مؤقتا التطعيم بهذا اللقاح في ظل تقارير أشارت إلى تكون جلطات بالدم.

وتواجه ألمانيا من جهتها، شحا في اللقاحات، مع بدء موجة ثالثة من الجائحة.


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