الترجي التونسي يتمسك بخدمات بلايلي ويمدد عقده

حسمت إدارة نادي الترجي التونسي، في مستقبل لاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، من خلال تمسكها بخدمات هذا الأخير.

وأعلنت إدارة الترجي، في بيان نشرته، اليوم الجمعة، عن توصلها لاتفاق مبدئي مع بلايلي، لتمديد عقده لمدة سنتين إضافيتين.

كما اضاف ذات البيان، بأن الاتفاق بين إدارة الترجي، والدولي الجزائري، يقضي بتفعيل العقد الجديد بصفة آلية، بعد صدور قرار المحكمة الرياضية “تاس” المنتظر نهاية شهر أوت المقبل.

وتأتي هذه المستجدات، في وقت غاب فيه بلالي، عن الملاعب منذ شهر نوفمبر الماضي، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، أعقبه قرار “الفيفا” التي حكمت على بلايلي، بالايقاف لمدة عام/ بسبب قصيته مع نادي أجاكسيو الفرنسي.