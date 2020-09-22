الترجي التونسي يستفيد من 20 مليار سنتيم بفضل بلايلي

إستفاد الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، من قيمة مالية مقدارها مليون أورو “20 مليار سنتيم”، بفضل الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وكشفت تقارير تونسية، بأن “المكشخة” تحصلوا على هذه القيمة من الأهلي السعودي، بعد صراع دام أشهر على مُستوى أروقة الفيفا.

وكان الطرف السعودي، يرفض تسديد قيمة إستقدامه لإبن الباهية وهران كاملة، ولكنه رضخ للأمر الواقع في نهاية المطاف.

وإلتحق بطل إفريقيا، بـ”الراقي” الصيف الماضي مُقابل 3 ملايين أورو، ولكن تجربته في المملكة كانت فاشلة على جميع الأصعدة.

ويُرتقب أن يتم فسخ عقد صانع ألعاب الخضر، في الأيام القادمة، تحسبا لإنتقاله لفريق جديد قبل غلق الميركاتو الصيفي.