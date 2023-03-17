الترجي يقدم هدية ثمينة لشباب بلوزداد في “الشامبينز ليغ”

تلقى شباب بلوزداد، هدية ثمينة من ممثل الكرة التونسية، الترجي التونسي، قبل المواجهة الحاسمة التي تنتظر “أبناء لعقيبة” سهرة اليوم الجمعة، أمام الزمالك المصري، في الجولة الـ 5 من دور مجموعات “الشامبينز ليغ”.

وانتهت قبل قليل مواجهة الترجي والمريخ السوداني. لحساب ذات الجولة، على وقع التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، وهي النتيجة التي تخدم شباب بلوزداد. ضمن المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

فبعدما حسم الترجي تأهله بوصوله إلى نقطته الـ 10، يبقى شباب بلوزداد، صاحب الوصافة بـ 6 نقاط، بحاجة للفوز مساء اليوم أمام الزمالك، من أجل مرافقة النادي التونسي إلى ربع النهائي.

يذكر أن الزمالك المصري. يملك 4 نقاط بينما يملك المريخ السوداني 5 نقاط. ويلتقي الفريقان في الجولة الـ 6 والأخيرة، والتي قد تكون شكلية في حال فوز الشباب اليوم. الذي سيلعب من جهته، على صدارة المجموعة في مواجهته الأخيرة أمام الترجي بملعب رادس بتونس.