الترويج للمنتوجات الجزائرية من خلال الطبعة الـ114 لمعرض باريس الدولي

تشارك حوالي خمسين مؤسسة جزائرية في الطبعة ال114 لمعرض باريس الدولي،من أجل الترويج للمنتوجات الجزائرية التي تزداد يوما بعد يوم نوعية و تنافسية.

وتعرض المؤسسات المشاركة التي تمثل أغلبيتها القطاع الخاص، والتي تحظى بمرافقة الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية و دعم الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير.

بهدف بيع المنتجات المحلية الأصيلة الخاصة بكل منطقة.

ويذكر أن تكاليف مشاركة المؤسسات الجزائرية و التي تشمل ايجار الجناح وايصال البضائع تكفل بها الصندوق الخاص لترقية الصادرات بنسبة 80 بالمئة.

وقد زينت مواد مختلفة من زيت الزيتون والتمور والكسكسي والمعلبات و مواد التجميل الطبيعية والصابون الطبيعي والمنتوجات التقليدية والنسيج و الخزف و الأعمال الفنية والبساط الأجنحة المخصصة للجزائر على مستوى جناح “ثروات العالم، أراضي المناطق المدارية”.

ومن بين المشاركين، قطاع السياحة الممثل بمجمع الفندقة والسياحة والحموية والديوان الوطني للسياحة اللذين يشاركان من أجل الترويج للمنتوجات السياحية لاسيما سياحة المغامرة بالجنوب الجزائري والسياحة الحموية.