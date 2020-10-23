التسجيلات الجامعية تنطلق اليوم.. وإلغاء المعدلات الوطنية لـ4 تخصصات منها المدارس العليا

العملية تدوم يومين فقط

تنطلق عملية التسجيلات الأولية للحائزين الجدد على شهادة البكالوريا، اليوم، وهذا على الموقع الالكتروني الخاصة بوزارة العليم العالي والبحث العلمي orientation.esi.dz.

وتتم عملية التسجيل على مراحل، تبدأ بسحب قائمة الشعب المسموحة وتتم بإدخال رقم تسجيل البكالوريا والرقم السري الموجود في كشف النقاط الأصلي للبكالوريا .

وبعدها يتم ملء بطاقة الرغبات التي تتم عبر الخط أي بعد سحب قائمة الشعب المسموحة تقوم باختيار من 4 إلى 10 شعب.

و بعد إدخال الرغبات تأتي مرحلة أخرى وهي تأكيد التسجيلات الأولية عبر الخط في الفترة الممتدة من 27 إلى 28 أكتوبر 2020، في هذه المرحلة يمكن للطالب تأكيد أو تغيير رغباته .

وبعد انتهاء العملية ينتظر الطلبة نتائج التوجيه التي ستكون يوم 5 نوفمبر.

ويحدد المنشور الخاصة بالتسجيلات الجامعية القواعد العامة المطبقة في التسجيلات الأولية وفي توجيه الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا تحسبا للدخول الجامعي المقبل وكذا المتحصلين على شهادات أجنبية قصد الالتحاق بالتعليم والتكوين العاليين حسب المعدلات المتحصل عليها في البكالوريا.

ويرتكز التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين، حسب شروط هذا المنشور، على أربعة معايير وهي الرغبات المعبر عنها من طرف الحائزين على شهادة البكالورياّ، الشعبة ومعدل البكالوريا، وطاقة استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، والرقع الجغرافية.

إلا أن هناك شروط تكميلية تفرض عند التسجيل الأولي للالتحاق بالأقسام التحضيرية وبعض مجالات وشعب التكوين حيث يجب على الطالب اجتياز امتحان القبول .

من جهة أخرى، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إلغاء المعدلات الوطنية لعلوم النشاطات البدنية والرياضية وعلوم البيطرة والمدارس العليا ووالعلوم السياسية مع الإبقاء على المعدل الوطني بالنسبة للعلوم الطبية.

كما استحدثت الوزارة هذه السنة جذوع مشتركة في دراسات مهندس دولة واختيرت أربعة جامعات كنموذج لهذه الجذوع المشتركة، إضافة إلى ثلاث مدارس عليا تتمثل في المدرسة العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة المتواجدة على مستوى باتنة ومدرسة عليا للعلوم والتكنولوجيات الاعلام الآلي والرقمنة ب المتواجدة على مستوى بجاية، والمدرسة العليا للغابات المتواجدة على مستوى خنشلة.