التسجيل في الدكتوراه مباشرةً ممنوع للحاصلين على الماجستير بتقدير مقبول

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن الطلية المتحصلين على شهادة الماجستير بملاحظة «مقبول».

لا يمكنهم التسجيل مباشرة في مسابقة الدكتوراه، وهذا بسبب العلامة التي تحصلوا عليها.

كما أكد أن التسجيل في الدكتوراه يتطلب المرور على المسابقة التي ستنطلق حسب التاريخ المحدد لكل مؤسسة جامعية.

وقال الوزير في المنصة الإلكترونية التي تخصص للإجابة على أسئلة المواطنين.

إنه يتعين على الطلبة المعنيين المشاركة في مسابقة الدكتوراه من خلال التسجيل في الموقع الخاص. وذكرت وزارة التعليم العالي في المنشور الخاص بالدكتوراه.

أن مدة تحضير أطروحة الدكتوراه تحدد بثلاث سنوات متتالية.

كما أنه يمكن لمدير المؤسسة أن يرخص بصفة استثنائية إضافة سنتين بناء على رأي معلل من طرف المشرف.

ولجنة التكوين في الدكتوراه وباقتراح من الهيئات العلمية المؤهلة.

حيث تعتبر السنوات الإضافية للتكوين جزءا من الفترة القانونية للتكوين في الطور الثالث.

كما تتشكل لجنة التكوين في الدكتوراه من 5 إلى 7 أساتذة باحثين .

ومن مصاف أستاذ أو أستاذ محاضر «أ» من شعبة التكوين ينتمون إلى المؤسسة المؤهلة للتكوين في الطور الثالث.

كما يمكن توسيع تشكيل لجنة التكوين في الدكتوراه لتضم 2 أو ثلاثة أساتذة باحثين أو باحثين دائمين مؤهلين من خارج المؤسسة.

وسيطلب من طالب الدكتوراه ومشرفه نشر ملخص للأطروحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على الموقع الرسمي لمؤسسة التسجيل.

وتمنح شهادة نجاح مؤقتة بعد التأكد الفعلي من نشر ملخص الأطروحة.

وكل محاولة سرقة علمية أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة.

والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة تعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب اللقب. من جهة أخرى، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنحة الثالثة الخاصة بشهر أكتوبر، سيتم صرفها قبل 10 أكتوبر، علما أن العديد من الولايات قامت بصرف هذه المنحة قبل أيام.