التسجيل في “الماستر” خلال سبتمبر المقبل

غلق الجامعات بسبب “كورونا” أجّل العملية

أغلب الطلبة المتخرّجين الموسم الماضي لم يتحصلوا على شهاداتهم

المنتظر أن تنطلق عملية التسجيل في مسابقة “الماستر” خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تم تأجيل العملية التي كانت مقررة شهر جوان الماضي، بسبب الارتفاع الرهيب في عدد الإصابات بوباء “كورونا”، وكذا عدم تمكن غالبية الطلبة من التحصل على شهاداتهم التي تضمن لهم الالتحاق بطور “الماستر”، على خلفية غلق المؤسسات الجامعية مبكرا‪ .

وحسب المعلومات، فإن عملية التسجيل تشمل حاملي شهادة النظام الكلاسيكي وحاملي الشهادات الجامعية دفعة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

يأتي هذا في الوقت الذي تم التسجيل في ‪”الماستر‪” في شهر جويلية بمعظم المؤسسات الجامعية للمتخرجين من كل مؤسسة ‪”أي ٨٠ ٪ من المناصب المفتوحة بالمؤسسة الجامعية)، ونظرا للتأخر الذي عرفته بعض المؤسسات في إنهاء السنة الجامعية 2020 – 2021 في وقتها، وما ترتب عنه من تأخر في منح شهادات ‪”الليسانس‪”، وباعتبار التسجيل للتكوين في ‪”الماستر‪” (٢٠ ٪ من المناصب المتبقية بكل مؤسسة)، هو تسجيل وطني، ولإتاحة الفرصة للجميع، فإنه تقرر فتح الأرضية الخاصة بالتسجيل في ‪”الماستر‪” خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وتشمل تسجيلات ‪”الماستر‪” شهادات النظام الكلاسيكي وحاملي شهادات دفعة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ الذين تحصلوا على شهادة النجاح أو ضمنوا 6 سداسيات‪ .

‪ كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفع نسبة الحاملين لشهادة ‪”الليسانس‪” بالنظام القديم، بشرط متابعتهم لدراسة ‪”الماستر‪” أو ‪”الماجستير‪” للتسجيل في مسابقة ‪”الدكتوراه‪” المقرر إجراؤها شهر أكتوبر القادم‪ .

وجاء هذا بعد طلبات عديدة للطلبة الحاصلين على شهادة ‪”الليسانس‪”، والذين لديهم مستوى ‪”ماستر‪” أو ‪”ماجستير‪”، وهذا قصد التسجيل في ‪”الدكتوراه‪” واجتياز المسابقة، خاصة وأن عملية التسجيلات في السنوات الأخيرة شارك فيها أغلب الطلبة الجدد الدارسين لنظام “LMD”.

‪ هذا وبعد الإعلان عن النتائج، سيتمكن الطلبة من استقبال الطعون، وفي حال تم تقديم القرائن، سيتم إنصاف الطلبة، كما سيتم بعد أسبوع من إعلان النتائج، التوقيع على محاضر النجاح الخاصة بالطلبة، وسيتمكن الناجحون من التسجيل النهائي في التخصصات التي نجحوا فيها للدراسة واستكمال مشاريع علمية والتحضير بعدها لشهادة نهاية المرحلة والاستعداد لاجتياز مسابقة ‪”الدكتوراه”.