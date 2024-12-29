التسجيل في مسابقة الدكتوراه بملء الاستمارة إلكترونياً فقط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التسجيل في مسابقة الدكتوراه، يكون بملء الاستمارة إلكترونيا فقط، دون الحاجة إلى تحميل أيّ وثائق إضافية.

هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عبر صفحته على فايسبوك، عن صدور القرار الوزاري المتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه.

ويحدد القرار، عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2025-2024. وكذا كيفيات تنظيم وإجراء مسابقات الالتحاق بالتّكوين في الطّور الثالث. من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2025-2024.

ويأتي هذا القرار نتيجة تنظيم لقاءات متعددة مع فاعلي الأسرة الجامعية. ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية تسعى إلى تعزيز جودة التكوين العالي. وإعداد الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.

ويتميز التكوين في الدكتوراه لهذه السنة بإعتماد نمط تنظيمي جديد ألا وهو مدرسة الدكتوراه. والذي يهدف إلى توفير بيئة علمية تكاملية ومتعددة التخصصات. تُعزّز التواصل والتفاعل المثمر بين الأساتذة وطلبة الدكتوراه.

كما يتيح هذا النظام من تطوير شبكات شراكة بين المؤسسات الجامعية وتعزيز التعاون البيداغوجي والعلمي بينها. ممّا يدعم أيضًا تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي. ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك في إطار الاتفاقيات السابقة المبرمة بينهم.

توجيه الجهود نحو التخصصات الاستراتيجية

كما تم الحرص على توجيه الجهود نحو التخصصات الاستراتيجية على غرار شعب الإعلام الآلي، الرياضيات، التكنولوجيا الدقيقة واللّغة الإنجليزية. مع مراعاة شعب العلوم الاساسية وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعية. نظرًا لدورها الحيوي في دعم الابتكار وتعزيز مسارات التنمية.

في سياق آخر وفي إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادف إلى تعميم سياسة «صفر ورق» وتبسيط الإجراءات الإدارية. تم اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المترشحين الرّاغبين في المشاركة في مسابقات الدكتوراه هذه السنة.

كما يُطلب من المترشحين ملء استماراتهم إلكترونيًا فقط عبر النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس”، وفقا للرزنامة المعلنة. وذلك إبتداءً من يوم الخميس 02 جانفي 2025 على الساعة 00:00. دون الحاجة إلى تحميل أيّ وثائق إضافية. على أن تتكفّل الجامعات المعنية بدراسة المطابقة الإدارية والبيداغوجية للترشحات مباشرة.

هذا وثمّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهود المبذولة من جميع الأطراف. لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام، وتتمنى التوفيق لجميع المترشحين.