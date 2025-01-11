التشاد.. 120 جنديا فرنسيا يغادرون قاعدة “أبيشي” نهائيا

غادر 120 جندبا فرنسيا الأراضي التشادية بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان المفاجئ عن تعليق الاتفاق العسكري بين باريس وانجامينا حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التشادية.

وجاء قرار مغادرة قاعدة “أبيشي” بعد إصرار التشاد على سحب كافة القوات الفرنسية من التشاد .

ورفضت السلطات التشادية دعوات فرنسا لتأجيل موعد انسحاب قواتها وقالت إن أقصى أجل لسحب كامل القوات من جميع مناطق تواجدها هو 31 جانفي.

ووفقا لـ “الدفاع التشادية” إن طائرة من طراز “إيرباص أيه 330 فينيكس” أقلعت من مطار انجامينا العسكري نحو فرنسا بعد ظهر يوم الجمعة الماضية وعلى متنها 120 جنديا فرنسا، وذلك في وجود مسئولين عسكريين تشاديين؛ ما يدلل على “متانة التعاون العسكري بين البلدين في مجال الأمن”.