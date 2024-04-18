التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين في الامم المتحدة اليوم

سيتم التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن حول عضوية فلسطين في الامم المتحدة مساء اليوم على الساعة الخامسة بتوقيت نيويورك. العاشرة مساء بتوقيت الجزائر.

وكانت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة قد قدمت رسميا أمس الاربعاء, نيابة عن المجموعة العربية. مشروع قرار إلى مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة عقب الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز الدبلوماسي الجزائري. وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أمر من خلالها. بالعمل على حشد أكبر قدر ممكن من الدعم لتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

‎وقررت الجزائر الثلاثاء الماضي وضع مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه. المجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة باللون الأزرق. وهو الإجراء الأخير الذي يسبق التصويت على مشروع القرار من طرف أعضاء مجلس الأمن.